ماذا سيطلب عباس من بايدن؟

أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس سيطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال لقائهما المرتقب غدا، إطلاق عملية سياسية مع إسرائيل ترتكز على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الرئيس محمود عباس سيطلب من الرئيس بايدن الضغط على إسرائيل للخروج من حالة الجمود السياسي والانتقال إلى إطلاق عملية سياسية ترتكز على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

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وأضاف: "سيضع عباس بايدن في صورة الأوضاع والتطورات السياسية وحالة التصعيد الإسرائيلي وانسداد الأفق السياسي وأثره على حل الدولتين".

وأشار المصدر أيضا إلى أن عباس "سيجدد مطلبه للرئيس الأمريكي بضرورة رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من لوائح الإرهاب الأمريكية وإعادة فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس وعودة الدعم الأمريكي غير المشروط".

(سبوتنيك)