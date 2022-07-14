Advertisement

عربي-دولي

بوتين يُوقّع قانونا حول تنفيذ القوات الروسيّة عمليات في الخارج... على ماذا ينصّ؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-971244-637934071737348201.jpg
Doc-P-971244-637934071737348201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس على قانون بشأن تأمين قيام القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات وأجهزة الدولة، بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى في الخارج.

ويمنح القانون، الذي نشر رسميا اليوم الخميس، الحكومة الروسية الحق في اتخاذ قرار بشأن تطبيق تدابير خاصة في المجال الاقتصادي، كما يسمح القانون أيضا لمؤسسات الدولة - وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ والحرس الوطني والهيئة الفدرالية للحراسة وجهاز الأمن الفدرالي -  بزيادة أو خفض حجم السلع والخدمات بموجب العقود المبرمة.
Advertisement

بالإضافة إلى ذلك، تنص الإجراءات الخاصة لمجلس الوزراء على "إلغاء حجز الأصول المادية لاحتياطي الدولة، وإعادة تشغيل طاقات ومرافق التعبئة بشكل مؤقت".

وبموجب القانون، لا يحق لأي شخص اعتباري، بصرف النظر عن شكله التنظيمي والقانوني وشكل ملكيته، في حال تطبيق التدابير الخاصة، رفض إبرام الاتفاقات أو العقود الحكومية "لتوريد السلع وأداء العمل وتقديم الخدمات من أجل ضمان قيام القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات والتشكيلات العسكرية والهيئات، بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى خارج حدود روسيا".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-07-14
12:00 | 2022-07-14
11:30 | 2022-07-14
11:15 | 2022-07-14
11:00 | 2022-07-14
10:52 | 2022-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website