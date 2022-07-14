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عربي-دولي

تصريح جديد مُقلق عن "كورونا": الفيروس لم يذهب بعد وهو يقتل الكثيرين

Lebanon 24
14-07-2022 | 08:00
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نبه  المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، ديفيد نافارو أن إصابات كوفيد-19 ترتفع من جرّاء التطور الذي حصل في فيروس كورونا المستجد، لأنه صار أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعي لدى الإنسان.
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ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن نافارو قوله إنه على الناس "أن يحترموا الفيروس".

وأشار إلى أن فيروس كورونا قادر على التطور والتغيير "وهذا هو السبب في زيادة الإصابات".

وأوضح أن "ذكاء" الفيروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي، في حين بدأت دول كثيرة في العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية.

وحذر من تخلي الناس عن إجراءات الوقاية وانسجامهم في الحياة الاجتماعية، دون اكتراث بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتابع نافارو قائلا: "نصيحتي للجميع، رجاء، الفيروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما في حالة الإصابة بكوفيد طويل الأمد".

 
(سكاي نيوز)
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