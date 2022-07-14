بيسكوف: المفاوضات حول الحبوب مستمرة

Advertisement

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن عملية التفاوض حول موضوع الحبوب مستمرة،. وقال : "هذا الموضوع من اختصاص العسكريين الروس. التقارير حول هذا الأمر تصدر عن العسكريين، وإذا كان من الضروري إعلان نتائج المفاوضات، فسيقومون بذلك. وبقدر فهمنا، يستمر العمل في هذا المجال".ويوم أمس الأربعاء، انتهت في اسطنبول، جولة دورية من المفاوضات بين وفود عسكرية من روسيا وتركيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة.وفي ختامها، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق في اسطنبول، وفي الأسبوع المقبل سيجتمع الوفدان الأوكراني والروسي مرة أخرى في تركيا لمناقشة قضية الحبوب.