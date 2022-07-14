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عربي-دولي

ماكرون: روسيا تستخدم الغاز "سلاح حرب"

Lebanon 24
14-07-2022 | 12:00
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، إن روسيا تستخدم الغاز "سلاح حرب" وعلينا الاستعداد "للتخلي عنه".


وأكد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن على أوروبا الاستعداد "لانقطاع كامل إمدادات الغاز الروسي".
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وأضاف: "روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب. يجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا"، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
 
(سكاي نيوز)
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