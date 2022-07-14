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عربي-دولي

روسيا توجه تحذيرا إلى مولدوفا... ما القصة؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 12:30
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حذرت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، سلطات مولدوفا من مغبة الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

جاء ذلك بعد أن أشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في كيشيناو، يانيس ماجيكس، في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يطالب مولدوفا بالانضمام إلى العقوبات، لكنه يعتبر أنه من المهم أن يتقدم البلد في هذا الاتجاه.
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وقالت زاخاروفا إن "روسيا لا تغمض عينيها على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بهدف دمج مولدوفا بشكل كامل في حملتهما المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى بسط سيطرتهما على أراضيها تحت ستار تقديم المساعدات الأمنية".

وأضافت زاخاروفا أن تجربة الأشهر الأخيرة تثبت أن شعوب الدول التي تفرض العقوبات على روسيا، هي أول من يعاني من تبعات تلك العقوبات.
 
 
(روسيا اليوم)
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