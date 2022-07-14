قتلى في قصف أوكراني لمحطة باصات في وسط دونيتسك

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أفادت وكالة "نوفوستي"، بأن المسلحين الأوكرانيين قصفوا محطة للحافلات في القسم المركزي من مدينة دونيتسك.ووفقا للمعطيات الأولية، أسفر القصف عن سقوط قتيلين من المدنيين، بما في ذلك سائق أحد الباصات.ولا يزال مجهولا عدد المصابين نتيجة القصف، الذي تسبب وفقا لأقوال شهود العيان، بوقوع انفجارين قويين.وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف، تعمل في مكان الحادث.(روسيا اليوم)