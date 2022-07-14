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عربي-دولي

وزيرة إسرائيليّة تتحدّث عن مفاوضات الحدود البحريّة مع لبنان... ماذا قالت؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 10:52
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أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، أنّها عقدت اجتماعا مع الوسيط الأميركي بشأن مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان.
 
 
وقالت الوزيرة الإسرائيلية: "نواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يحمي الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".
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