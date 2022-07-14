وزيرة إسرائيليّة تتحدّث عن مفاوضات الحدود البحريّة مع لبنان... ماذا قالت؟

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، أنّها عقدت اجتماعا مع الوسيط الأميركي بشأن مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية: "نواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يحمي الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".