Advertisement

عربي-دولي

كييف تكشف سبب تكتمها على خسائر قواتها

Lebanon 24
14-07-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-971287-637934198150290577.jpg
Doc-P-971287-637934198150290577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن الخسائر التي تتكبدها القوات الأوكرانية لا يتم الكشف عنها لأنها من أسرار الدولة.
 
ونقلت قناة "تي إس إن" عن ماليار: "أعداد القتلى من أسرار الدولة أثناء الأحكام العرفية. ويرجع ذلك إلى ضرورات عسكرية وحقيقة أن العدو يجب ألا يعرف هذه الأرقام ويستفيد منها".
Advertisement

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مطلع حزيران إن القوات الأوكرانية تخسر "60-100 يوميا في المعارك كما يصاب نحو 500 آخرين".

وذكر وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن القوات الأوكرانية تخسر ما يصل إلى 100 فرد يوميا.

ومطلع حزيران، قال أليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إن ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني لقوا حتفهم منذ بدء العملية الروسية.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-07-14
16:00 | 2022-07-14
15:30 | 2022-07-14
15:25 | 2022-07-14
15:00 | 2022-07-14
14:00 | 2022-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website