حملة ضد التطبيع تزامناً مع زيارة بايدن للشرق الأوسط

تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمشاريع الطبيعية التي تحملها زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، انطلقت في عدة دول حملة في تمام الساعة ٦ مساء اليوم تحت وسم ⁧‫#مليونية_ضد_التطبيع.

Advertisement