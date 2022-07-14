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عربي-دولي

حملة ضد التطبيع تزامناً مع زيارة بايدن للشرق الأوسط

Lebanon 24
14-07-2022 | 11:15
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تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمشاريع الطبيعية التي تحملها زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، انطلقت في عدة دول حملة في تمام الساعة ٦ مساء اليوم تحت وسم ⁧‫#مليونية_ضد_التطبيع.
 
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