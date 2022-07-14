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عربي-دولي

الهند تسجل أول إصابة بجدري القرود

Lebanon 24
14-07-2022 | 16:59
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سجلت الهند اليوم الخميس أول إصابة بجدري القرود في ولاية كيرلا جنوبي البلاد، لدى عائد من دولة الإمارات.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مدير الصحة في ولاية كيرلا قوله: "تم رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود، إنه مسافر من الإمارات العربية المتحدة، وقد وصل إلى الولاية في 12 تموز، ويتم اتخاذ جميع التدابير وفقا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".
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وصرحت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

ويعتقد الخبراء أن انتشار جدري القردة في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
 
(روسيا اليوم)
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