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عربي-دولي
ترامب يزور واشنطن لأول مرة منذ رحيله عن البيت الأبيض
Lebanon 24
14-07-2022
|
16:30
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كشفت صحيفة The Hill الأميركية عن نية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، زيارة واشنطن العاصمة للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض.
ووفقا لمصدر الصحيفة، يعتزم ترامب التحدث في مؤتمر يستضيفه معهد السياسة "أميركا أولا".
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وذكرت الصحيفة أن ترامب ألقى خطابات ونظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد للمرشحين الجمهوريين على مدار العام ونصف العام الماضيين منذ مغادرته البيت الأبيض. لكن خطابه المقرر يوم 26 تموز، سيكون أول عودة له إلى عاصمة البلاد منذ مغادرته في كانون الثاني 2021".
وفي تشرين الثاني 2020، أسفرت الانتخابات الرئاسية الأميركية عن فوز الديمقراطي جو بايدن. وفي كانون الثاني 2021، حاول أنصار ترامب الذين ادعوا "سرقة فوزه"، اقتحام مبنى الكابيتول.
(روسيا اليوم)
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