Advertisement

عربي-دولي

غوتيريس يطالب بمحاسبة المسؤولين عن القصف "المروع" على فينيتسيا

Lebanon 24
14-07-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-971374-637934621753888640.jpg
Doc-P-971374-637934621753888640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، بشدة بالقصف الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة فينيتسيا الواقعة في وسط أوكرانيا، وأودى بحياة 23 شخصاً على الأقل، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذا القصف.
Advertisement

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيرش "يشعر بالصدمة إزاء الهجوم الصاروخي المروع ضد مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا"، مضيفاً أن "الأمين العام يندد بأي هجمات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ويكرر دعوته لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات".
وفي وقت سابق من الخميس كانت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا قد قالت إن ثلاثة صواريخ روسية سقطت على وسط مدينة فينيتسيا الواقعة جنوب غربي العاصمة كييف، مما أوقع العديد من القتلى والجرحى.

وقال قائد الشرطة الوطنية، إيهور كليمنكو، إن الصواريخ أصابت مبنى إدارياً وألحقت أضراراً بمبانٍ سكنية قريبة، مما تسبب في حريق هائل امتد إلى مرآب سيارات وأدى إلى احتراق عدة مركبات.

وتعليقاً على القصف، كتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق "تليغرام": "هناك جرحى وقتلى بينهم طفل صغير.. ما هذا إن لم يكن عملاً إرهابياً صريحاً؟".
من جهتها لم تعلق وزارة الدفاع الروسية على التقارير الواردة من فينيتسيا. وتنفي روسيا، استهداف المدنيين عمداً خلال عمليتها العسكرية المستمرة منذ 24 شباط في أوكرانيا.

من جانبه، كتب نائب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، على تطبيق تليغرام، أن غواصة روسية في البحر الأسود أطلقت صواريخ كاليبر كروز على المدينة، وأن من بين القتلى ثلاثة أطفال.

أما حاكم منطقة فينيتسا، سيرهي بورزوف، فقال إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت أربعة صواريخ أخرى فوق المنطقة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:01 | 2022-07-15
04:30 | 2022-07-15
04:05 | 2022-07-15
04:00 | 2022-07-15
03:56 | 2022-07-15
03:43 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website