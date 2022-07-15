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عربي-دولي

وفاة إيفانا الزوجة الأولى لترامب عن 73 عاما.. وهكذا أعلن الأخير الخبر

Lebanon 24
15-07-2022 | 00:00
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توفيت إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن عمر يناهز 73 عاما، أمس الخميس.

 

وأعلن ترامب وفاة زوجته السابقة على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي التي أسسها.

 

وكتب ترامب يقول: "أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك".

 

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير إن شرطة مدينة نيويورك حققت فيما إذا كانت السيدة ترامب قد سقطت على الدرج في منزلها في "أبر إيست سايد".

 

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين إنه لم يكن هناك ما يشير إلى دخول المنزل "عنوة" وأن الوفاة على ما يبدو كانت عرضية.

 

وكانت السيدة ترامب تحظى بالاهتمام الإعلامي خاصة في فترة الثمانينيات، إذ كان لها حضور منتظم، بحسب التقرير.

 

وكان لإيفانا دور هام في بناء إمبراطورية ترامب العقارية، التي بدأها بعد فترة وجيزة من زواجه بها في 1977.

 

وحظي ترامب وإيفانا بثلاثة أطفال، هم: دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك، وهم يلعبون أدوارا هامة في حياة الرئيس السابق ترامب السياسية والتجارية.

(وكالات)
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