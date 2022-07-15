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عربي-دولي

السفارة الأميركية في كييف تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فورا

Lebanon 24
15-07-2022 | 01:00
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دعت السفارة الأميركية في كييف الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا فورا لأسباب أمنية، وحذرتهم من ارتياد "التجمعات والمشاركة في الفعاليات العامة" هناك.

 

وقالت البعثة الدبلوماسية في تحذير تم توزيعه أمس الخميس: "تحث السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين على عدم زيارة أوكرانيا، وتدعو الأميركيين في أوكرانيا لمغادرتها على الفور، عبر وسائل النقل البري المتاحة.. إذا كانت آمنة".

 

كما حذرت السفارة الأميركية من "التجمعات الحاشدة والمشاركة في الأنشطة العامة" في أوكرانيا، على خلفية "التهديد الصاروخي".

 

ونصح الدبلوماسيون مواطنيهم في أوكرانيا بـ"البحث الفوري عن ملجأ" في حال حدوث انفجارات كبيرة أو دوي صفارات الإنذار، وعدم الاقتراب من "أي حطام" أثناء الهجمات الصاروخية وأنه في حال اعتراض الصواريخ أو الطائرات المسيرة، فإن حطامها يمكن أن يشكل تهديدا.

 

ووفقا للبعثة الدبلوماسية الأميركية، فإن "الوضع الأمني في جميع أنحاء أوكرانيا غير مستقر، وقد تتدهور الأوضاع هناك دون سابق إنذار".

(روسيا اليوم)

 

 

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المصدر: روسيا اليوم
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