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عربي-دولي

مكالمتان هاتفيتان تجمعان ملك الأردن بالملك السعودي وولي عهده

Lebanon 24
15-07-2022 | 02:30
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في تواصل بالهاتف، تبادل العاهل الأردني عبد الله الثاني مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان التهاني بعيد الأضحى وجرى أيضا بحث العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة عمون الإخبارية أن الملك عبد الله الثاني بحث مع الملك سلمان "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون بينهما".
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كما تبادل الملكان التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وأشاد الملك في هذا السياق "بدور السعودية في تقديم خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام".

وتبادل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أيضا في اتصال هاتفي التهاني بعيد الأضحى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
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