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عربي-دولي

مخاوف غربية بشأن تهريب الأسلحة من أوكرانيا.. وتعهد بتعقبها

Lebanon 24
15-07-2022 | 02:00
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طالب مساعد للرئيس الأوكراني المشرّعين بتشكيل لجنة مراقبة تشرف على الأسلحة التي تتسلمها أوكرانيا من حلفائها الغربيين للمساعدة في صد الهجوم الروسي.

 

ويأتي هذا الاقتراح بعدما أثارت بروكسل مخاوف بشأن تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى عصابات الجريمة المنظمة في أوروبا.

 

وقال مدير الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام "البرلمان كسلطة تشريعية يجب أن يشارك في مراقبة مساعدات الحلفاء الدفاعية. هدفنا أن نكون على أكبر قدر من الشفافية في ظل قانون الطوارئ".

 

وأضاف أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب "مسجلة وجرى ارسالها إلى الجبهة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

 

وأشار يرماك الى أن لجنة المراقبة ستتعامل مع "القضايا المتعلقة بالرقابة على استخدام الأسلحة الواردة من شركائنا"، مؤكدا أن "الشفافية هي أفضل وصفة ضد التلاعب والتضليل من قبل روسيا".

 

وأفاد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بأنه بصدد إنشاء مركز في مولدافيا لمحاربة الجريمة المنظمة، لا سيما تهريب الأسلحة من أوكرانيا المجاورة.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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