بين السعودية وإيران.. هل سينجح بايدن في تحقيق هدفه الشرق اوسطي؟

ما من شيء يوضح التفكير المرتبك لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الشرق الأوسط أكثر من إصرار البيت الأبيض على استمراره بجهوده لتأمين اتفاق نووي مع إيران.

وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "منذ توليه منصبه العام الفائت، كان إحياء الاتفاق النووي المثير للجدل مع طهران، أو ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة، أحد أهداف السياسية الرئيسية للرئيس بايدن. ولهذه الغاية، كرس مسؤولوه الكثير من الوقت والجهد للمهمة الجائرة المتمثلة في اقناع الإيرانيين بأن مصلحتهم تكمن في موافقتهم على اتفاق جديد عوضاً عن متابعة سعيهم لامتلاك أسلحة نووية. علاوة على ذلك، استمر هوس حاشية بايدن بتأمين صفقة جديدة على الرغم من الأدلة الدامغة على أن النظام الإيراني الحالي ليس لديه اهتمام، ولو ضئيل، بالتوصل إلى تسوية مع خصومه الغربيين، لا بل على العكس من ذلك، ظهرت في الأشهر الأخيرة أدلة تفيد بأن إيران تواصل جهودها لتخصي اليورانيوم بدرجة قريبة من انتاج الأسلحة، وهذا السلوك لا يشير إلى أن النظام مهتم بالسلام. بالإضافة إلى ذلك، كشف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، هذا الأسبوع أن إيران تخطط لإرسال مئات الطائرات من دون طيار إلى روسيا بهدف دعم جهودها الحربية في أوكرانيا. وتتعارض هذه الخطوة مع سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يزودون القوات الأوكرانية بالدعم العسكري".

وتابعت الصحيفة، "بالنسبة لأي إدارة عقلانية، فإن تصرفات إيران الاستفزازية - والتي تشمل أيضًا مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات النفطية - ستؤدي على الأقل إلى تعليق المفاوضات النووية، إن لم يتم إلغاؤها تمامًا. لكن انشغال بايدن بإيران عميق الجذور لدرجة أنه حتى قرار طهران بالوقوف إلى جانب روسيا لن يردعه عن ملاحقة خياله المتعلق بالاتفاق النووي، مع استمرار إصرار البيت الأبيض على أن قرار إيران بإرسال طائرات بدون طيار إلى روسيا لن يؤثر على المفاوضات. تكمن المشكلة الأساسية في هذا النهج، والتي يكتشفها بايدن بنفسه في خلال زيارته إلى المنطقة هذا الأسبوع، في أنه يضع واشنطن على خلاف كبير مع الحلفاء القدامى، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الذين يعتبرون النظام الإيراني تهديدًا لوجودهم. حتى وقت قريب، تم تجاهل المخاوف التي عبر عنها القادة العرب الإسرائيليون والمؤيدون للغرب بشأن سياسة بايدن تجاه إيران، حيث زعم مسؤولو الإدارة أن الشرق الأوسط لم يكن أحد أولوياتهم. في السنة الأولى من رئاسة بايدن، تجنب مسؤولوه الإشارة إلى اتفاقيات أبراهام الرائدة التي تفاوض عليها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي نتج عنها توقيع مجموعة من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، على اتفاقيات سلام مع إسرائيل".

وأضافت الصحيفة، "بفضل الصراع في أوكرانيا، اضطرت الإدارة إلى التخلي عن موقفها الرافض تجاه حلفاء أميركا السابقين. هذا ليس أقله لأن الحرب قد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع تكاليف الطاقة والتي، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، قد يؤدي إلى خسارة الديموقراطيين بشكل كبير في انتخابات التجديد النصفي لشهر تشرين الثاني. ومن هنا كان اهتمام بايدن المفاجئ بزيارة الشرق الأوسط، حيث سيكون الهدف الأساسي للرئيس، بعد قضاء يومين في إسرائيل، إقناع المملكة العربية السعودية ومنتجي النفط الخليجيين الآخرين بزيادة الإنتاج بشكل كبير، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار العالمية. لن يكون إقناع السعوديين وحلفائهم بمساعدته في وقت حاجته مهمة سهلة بالنسبة لبايدن، لأسباب ليس أقلها تعلقه بإيران. كان كل من السعوديين والإماراتيين عرضة للتدخل الإيراني المستمر في شؤونهم، حيث أطلق المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بانتظام صواريخ كروز الإيرانية الصنع على أهداف بارزة. يفسر فشل واشنطن، على سبيل المثال، في إدانة هجوم الحوثيين في كانون الثاني على مطار أبو ظبي باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع، وهي الطائرات عينها التي ترسلها الآن طهران إلى روسيا، سبب قرار الإمارات الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في آذار الذي يستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا".

وتابعت الصحيفة، "كما أنه من غير المحتمل أن تلقى قضية بايدن بعض المساعدة، عندما يصل إلى جدة اليوم، وذلك بسبب تحفظه على الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. سيكون من الصعب للغاية على بايدن أن يبقى بعيداً عن الحاكم السعودي عندما يكون ضيفًا في بلده، خاصةً إذا كان للزعيم الأميركي أي أمل في تأمين زيادة في انتاج النفط وهي التي يحتاجها لحماية نفسه سياسياً.

بصرف النظر عما إذا كان الزعيمان سيلتقيان بالفعل، مما لا شك فيه أن أفضل طريقة لتحقيق بايدن لهدفه هي التخلي عن هوسه بإيران واعتماد نهج أكثر واقعية تجاه المنطقة - نهج يركز على أصدقاء الولايات المتحدة التقليديين في الشرق الأوسط. عندها قد يجد أن السعوديين وحلفائهم أكثر تقبلاً لنداءاته للمساعدة".