روسيا على وشك أن تلعب أخطر أوراقها.. فهل الغرب على استعداد؟

قبل بضعة أسابيع، قدم مصرف "جي بي مورجان" الأميركي تحذيرًا مروعًا بالكاد أحدث بلبلة خارج الصحافة المالية. وقال إنه إذا أوقفت روسيا صادرات النفط تمامًا، فقد تكون الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي كبيرة جدًا بحيث سيتضاعف سعر النفط على الفور أربع مرات إلى ما يقرب من 400 دولار للبرميل. في الوقت الحالي، يتأرجح سعر البرميل حول ال 100 دولار.

وبحسب صحيفة "ذا انديبندنت" البريطانية، "نظرًا لأن العالم لا يزال يعتمد بشدة على النفط، فإن الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال السبعينيات، وستغرقنا في ركود عميق. لكن هناك المزيد. هذا الأسبوع، أوقفت روسيا أيضًا معظم إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، عبر خط أنابيب نوردستريم 1 كجزء من الصيانة الروتينية المخطط لها. من المفترض أن يكون ذلك لفترة قصيرة فقط، لكن الحكومة الألمانية قلقة للغاية من أن روسيا قد تغلق الأنبوب تمامًا. بدأ بوتين بالفعل في قطع شحنات الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار باستمرار. ليس من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يحدث هذا ولماذا سيكون التأثير كارثيًا.

كسبت روسيا مليارات الدولارات من مدفوعات النفط والغاز الإضافية - بفضل الأسعار المرتفعة - منذ غزوها أوكرانيا. يتم تحديد أسعار النفط والغاز عالمياً، وفي هذا السوق تعتبر روسيا لاعبًا مهيمنًا. نظرًا لأن الإمدادات العالمية قد استنفدت بالفعل إلى أقصى حدودها، فإن الحظر الروسي سيؤدي على الفور إلى رفع الأسعار إلى ما أسماه جي بي مورجان مستويات "الستراتوسفير"."

وتابعت الصحيفة، "في حين أن الولايات المتحدة لديها إمدادات وفيرة لنفسها، لا تزال أوروبا تعتمد بشدة على روسيا. ستصاب الصناعة الألمانية والإيطالية على وجه الخصوص بالشلل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وستنهار آلاف الشركات ببساطة. سيصبح ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل وسترتفع فواتير الطاقة لديهم إلى مستويات غير مستدامة. لن يتمكن الملايين من تحمل تكاليف طهي الطعام أو قيادة السيارات. لقد بدأ بوتين بالفعل في تسليح الوقود الأحفوري. لقد قطع مؤخرًا إمدادات الغاز عن العديد من الدول الأوروبية إذا لم يدفعوا بالروبل، مما أجبرهم في النهاية على التراجع. كما قام بقطع الصادرات الأوكرانية من المواد الغذائية لرفع الأسعار في كل أنحاء العالم. إن الغاز الطبيعي الآن ينافس النفط باعتباره الوقود الذي يشكل الجغرافيا السياسية، ولا يوجد ما يكفي منه للتجول، كما صاغتها بلومبيرغ نيوز مؤخرًا. يعتقد البعض أنه سيكون من الحماقة قطع مصدر دخله، لكن الحكومة الروسية قامت بتكوين احتياطي نقدي كافٍ للمساعدة في منع ذلك. علاوة على ذلك، فإن الوقت ينفد بالنسبة لبوتين: بحلول العام المقبل تخطط ألمانيا لوقف اعتمادها على روسيا".

واضافت الصحيفة، "من خلال قطع الإمدادات فجأة، سيحدث بوتين صدمة هائلة لاقتصاداتنا المعتمدة على النفط والغاز. ستنهار أسواق الأسهم وستفلس آلاف الشركات بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة. سيفقد الملايين من الناس وظائفهم وسيفقد الغرب على الفور الإرادة السياسية لإرسال الأموال إلى أوكرانيا. عندها، سيفوز بوتين. لكن لا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو. هذا ما كان بإمكاننا فعله وما زال بإمكاننا فعله. يمكن للحكومات الغربية إصدار قرارات طارئة لتطوير إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق صناعي. يمكن أن يمهدوا الطريق لنشر مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسرعة، خاصة على الأرض. يمكن بناء مزارع الطاقة النظيفة بسرعة وبتكلفة زهيدة - حيث يتم قضاء أطول وقت في الحصول على التصاريح والتخليص. إن الحصول على الكثير من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم بناؤها بسرعة من شأنه أن يزيل الكربون من إمدادات الكهرباء لدينا، مما يقلل الضغط على إمدادات الغاز اللازمة للطهي والتدفئة. كان بإمكاننا أيضًا إصدار المزيد من الإعانات لشراء السيارات الكهربائية، لتقليل اعتمادنا على النفط الأجنبي في النقل".

عوضاً عن ذلك، افتقرت الحكومات الغربية إلى البصيرة بشكل مذهل طوال هذا الصراع. لقد أمضينا شهورًا نركز أكثر على الحصول على إمدادات نفط وغاز جديدة. أي استثمار جديد في حقول النفط أو الغاز الجديدة - التي ليست تحت سيطرتنا - لن يتم تنفيذه بالسرعة الكافية. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عقد من الزمن لتطوير حقل نفط أو غاز جديد".

وختمت الصحيفة، "الوقت ينفد،ليس فقط لبوتين وإنما لأوروبا أيضاً. علينا أن ندرك ونستعد ليس فقط لخطر بوتين ولكن من أقوى أسلحته: إمداداته من النفط والغاز. علينا الإعلان عن حالة طوارئ والإقلاع عن هذا الإدمان، وإلا سيدفع ملايين الناس الثمن من مصادر رزقهم".