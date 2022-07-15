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عربي-دولي

السعودية تفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات

Lebanon 24
15-07-2022 | 04:05
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، يوم الجمعة، أنها قررت فتح المجال الجوي للمملكة، أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.


وقالت الهيئة في بيان، إن القرار استكمال لجهود ترسيخ مكانة المملكة، بوصفها منصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي.
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من جهته قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن رحب بالقرار السعودي، ووصفه بالتاريخي.
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