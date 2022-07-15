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عربي-دولي

رئيس دولة أوروبيّة يُحذّر العالم: الجحيم ينتظر الجميع إذا لم تقبلوا بشروط بوتين

Lebanon 24
15-07-2022 | 05:01
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه إذا لم يستجب زعماء العالم لمقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا، فسيندلع الجحيم في العالم.

وأضاف رئيس صربيا: "أعرف ما ينتظرنا. بمجرد أن ينتهي فلاديمير بوتين من العمل في سيفيرسك وباخموت وسوليدار، ومن ثم الخط الثاني: سلافيانسك - كراماتورسك - أفدييفكا، سيقوم بطرح مقترحاته. إذا لم يتم قبولها، وهم لا يعتزمون قبولها، فسنتوجه إلى الجحيم".
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(روسيا اليوم)
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