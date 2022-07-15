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عربي-دولي

مسار زمني للعلاقات الأميركية - السعودية.. هكذا تطوّرت منذ 91 عاماً

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:00
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بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيعقد محادثات مع العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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وتتناول مباحثات الرئيس بايدن بالمملكة أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

كذلك، يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني، حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
 
وقال الرئيس بايدن، أمس الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.
 
مسارٌ تاريخي في العلاقات
 
من جهته، استعرض موقع "العربي الجديد" مساراً تاريخياً للعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة منذ العام 1931 وحتى العام 2022.
 
وبحسب التقرير، فقد اجتاز التحالف الأميركي السعودي العديد من العواصف على مدى عقود، بما في ذلك التوتر بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، وتداعيات هجمات 11 أيلول، والسياسة الإيرانية. لكن العلاقة ما زالت حيوية للطرفين، فالسعودية هي أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر عملاء المبيعات العسكرية الأجنبية الأميركية.
 
وفي ما يلي بعض المحطات الرئيسية في علاقات الولايات المتحدة والسعودية:
 
1931
الولايات المتحدة تعترف بمملكة الحجاز ونجد، التي تحوّلت تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في العام التالي.
 
1933

المملكة العربية السعودية تمنح امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا.
 
وحقق فرعها السعودي، الذي جرت تسميته فيما بعد بـ"أرامكو"، أول اكتشاف تجاري في عام 1938.
 
1945
 
الرئيس الأميركي فرانكلين دي. روزفلت يلتقي مع الملك عبد العزيز على متن السفينة يو.أس.أس كوينسي في قناة السويس، مما مهد الطريق أمام علاقات وثيقة على مدى عقود.
 
1950
 
السعودية تعيد التفاوض بشأن امتياز "أرامكو" لتحصل على مزيد من الإيرادات.
 
1951 
 
توقيع السعودية والولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادل تفتح الطريق أمام مبيعات الأسلحة الأميركية.
 
1973
 
تنضم السعودية إلى حظر نفطي عربي على الولايات المتحدة ودول أخرى، بسبب دعمها لإسرائيل في حربها عام 1973 ضد مصر وسورية.
 
وكانت أسعار النفط قد تضاعفت أربع مرات تقريباً بحلول الوقت الذي تم فيه رفع الحظر في 1974.
 
1980
 
السعودية تستكمل شراء 100 بالمائة من أسهم "أرامكو".
 
1990
 
العراق يغزو الكويت. وفي العام التالي، استخدمت القوات التي تقودها الولايات المتحدة السعودية نقطة انطلاق لطرد القوات العراقية. وبعد ذلك، غادرت معظم القوات الأميركية المملكة، لكن الآلاف بقوا هناك.
 
2015
 
القوى العالمية تتوصل إلى اتفاق مع إيران لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وتخشى الرياض أن يقوي هذا الاتفاق إيران.
 
2018
 
السعودية ترحب بقرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي.
 
2022
 
في حزيران، قال بايدن إن المملكة أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال مساندة تمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن.
ومع ارتفاع أسعار النفط، رحب البيت الأبيض بقرار دول "أوبك+" زيادة الإمدادات.
 
 
 
 
 
 
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