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عربي-دولي
إيران ترد على تهديد بايدن: "تذكروا عندما بلل جنودكم سراويلهم عند احتجازهم!"
Lebanon 24
15-07-2022
|
06:45
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رد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، على تهديد الرئيس الأميركي باستخدام القوة ضد إيران حال فشل المفاوضات النووية، قائلا: "تذكروا عندما بلل جنودكم سراويلهم عند احتجازهم".
وقال العميد أبو الفضل شكارجي: "يعرف الأميركيون والصهاينة جيدا أنهم سيدفعون ثمن استخدامهم عبارة اللجوء إلى القوة" ضد إيران، معتبرا أن "استخدام عبارة "اللجوء إلى القوة" من قبل رئيس الولايات المتحدة الفاشل ورئيس الوزراء العاجز للكيان الصهيوني المزيف يأتي في إطار الحرب النفسية وقد تكون بسبب توهماتهم أو حالة نعاس وهذه الحالات ليست جديدة عليهم".
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وأضاف: "نحذرهم ليراجعوا من جديد الأحداث السابقة، ابتداء من تسخير وكر التجسس الأميركي في طهران ودفن الجنود الأميركيين في عاصفة صحراء طبس، هزيمة الأميركيين القاطعة في الحرب المفروضة علينا لثماني سنوات، هروب القوات المحتلة الأميركية من أفغانستان، تدمير قاعدة عين الأسد، الاستيلاء على أكثر المسيرات الاستخباراتية الأميركية تطورا في الخليج الفارسي، الفشل المخزي لمشروعهم في تجييش داعش وهجومه على العراق وسوريا، تبول الجنود الأميركان في سراويلهم عند احتجازهم في الخليج الفارسي وغيرها من المواقف".
(روسيا اليوم)
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