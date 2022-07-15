استطلاع: كم تبلغ نسبة الروس الذين يثقون ببوتين؟

أظهرت دراسة اجتماعية تضمنت استطلاعاً للرأي العام، نفذها صندوق "الرأي العام" الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79% من المواطنين.

ووفق ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلاً عن الدراسة، فإن 79% من الذين تم استطلاع آرائهم، يثقون بالرئيس الروسي، وأعلن 13% "أنهم لا يثقون" في بوتين، ووجد البقية صعوبة في الإجابة.

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ويرى 81% من المشاركين في الاستطلاع، أن الرئيس بوتين يعمل في منصبه "بشكل جيد على الأغلب"، بينما يعتقد 10% من المشاركين في الاستطلاع أن الرئيس يعمل "بشكل سيئ إلى حد ما".

وتم تنفيذ الاستطلاع في يوم 10 تموز وشمل 1500 مواطن بلغت أعمارهم 18 عاماً وأكثر، في 104 من المراكز السكنية في 53 منطقة روسية، بحسب "روسيا اليوم".