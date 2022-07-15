هذا ما قاله ماكرون عن "أمد النزع" في أوكرانيا

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وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي إف-1" الفرنسية عقب حضوره العرض العسكري التقليدي في الشانزليزيه: "علينا جميعا أن نستعد لحرب طويلة الأمد. سيكون الشتاء ومطلع الخريف من دون شك قاسيين جدا". حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، من أن أمد النزاع الدائر في أوكرانيا "سيطول" وأنه سيتعين على الفرنسيين أن يستعدوا للاستغناء عن الغاز الروسي الذي تستخدمه موسكو "سلاح حرب"، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي إف-1" الفرنسية عقب حضوره العرض العسكري التقليدي في الشانزليزيه: "علينا جميعا أن نستعد لحرب طويلة الأمد. سيكون الشتاء ومطلع الخريف من دون شك قاسيين جدا".

وفي حين تلقي الحرب في أوكرانيا بثقلها على النمو وتتسبب تداعياتها بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، قال ماكرون إنه "يجب أن نستعد للاستغناء عن الغاز الروسي"، معلناً أن الدولة بصدد إعداد خطة لترشيد استهلاك الطاقة.