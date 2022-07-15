بعد زيارة بايدن لإسرائيل. ماذا قالت إيران "الاتفاق النووي"؟

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أكدت طهران أنها باتت "أكثر عزماً" على حفظ مصالحها في أي إحياء للاتفاق النووي، بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل حيث وقع إعلانا أمنيا موجها بالدرجة الأولى ضد إيران.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر "تويتر" اليوم الجمعة، إن بلاده "تواصل طريقها بقوة ومنطق لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستكمال الجهود المشرفة لإلغاء العقوبات".وأضاف: "لن نتخلى أبدا عن الحقوق البديهية للشعب الإيراني العظيم.. هدفنا هو التوصل لاتفاق جيد ومحكم ومستدام.. ولا شك أن مسرحية الدمى للبيت الأبيض والصهيونية في المنطقة تزيد من عزمنا (على تحقيق ذلك)".