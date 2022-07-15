مسؤول روسي: هذه الدولة "أوكرانيا -2"... ماذا قصد؟

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قال فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، معلقا على فرض كندا عقوبات جديدة ضد روسيا، إن هذه الدولة من أكثر دول العالم تمسكا بالروسفوبيا.وأشار السيناتور الروسي، إلى وجود لوبي أوكراني قوي للغاية في هذه الدولة.وأضاف البرلماني الروسي: "بعد الحرب العالمية الثانية، هرب إلى كندا عشرات الآلاف من المتعاونين الأوكرانيين الذين لطخوا أنفسهم في خدمة سلطات الاحتلال النازي. وخلال فترة فترة طويلة كانت ولا تزال من أكثر البلدان كراهية للروس. ومن المعروف أن تأثير الشتات الأوكراني قوي جدا على البرلمان وهياكل السلطة في كندا".ووفقا له، يبدو في بعض الأحيان أن "هذه ليست كندا، بل أوكرانيا -2"، وهي دائما تلهث في مقدمة قطار فرض العقوبات ضد روسيا.(روسيا اليوم)