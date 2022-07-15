رئيس عربي سيلتقي بايدن في السعودية.. من هو؟

Advertisement

قالت مصادر في البيت الأبيض لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر غد السبت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وأضافت المصادر وفقا للقناة، أن القمة المصرية - الأميركية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين في القمة الأميركية الإقليمية التي يشارك فيها الرئيس المصري.وعقد الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات في إسرائيل، في بداية جولة إقليمية تاريخية، تتضمن رحلة بعد ذلك إلى السعودية.وهذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، والتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة إسرائيليين.