Advertisement

عربي-دولي

رئيس عربي سيلتقي بايدن في السعودية.. من هو؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 07:51
A-
A+
Doc-P-971522-637934938513153590.jpg
Doc-P-971522-637934938513153590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في البيت الأبيض لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر غد السبت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر وفقا للقناة، أن القمة المصرية - الأميركية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين في القمة الأميركية الإقليمية التي يشارك فيها الرئيس المصري.
Advertisement

وعقد الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات في إسرائيل، في بداية جولة إقليمية تاريخية، تتضمن رحلة بعد ذلك إلى السعودية.

وهذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، والتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة إسرائيليين. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:28 | 2022-07-15
12:00 | 2022-07-15
11:52 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
10:30 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website