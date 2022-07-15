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شرطة نيويورك تجري تحقيقا في وفاة طليقة ترامب

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:05
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصدرين في سلطات إنفاذ القانون، أن شرطة نيويورك تجري تحقيقا بشأن وفاة إيفانا، طليقة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، التي فارقت الحياة، يوم الخميس، عن 73 عاما، وقيل إنها سقطت عن سلم البيت في منطقة مانهاتن.
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وأوضح أحد المصدرين الأميركيين، أن وفاة إيفانا ترامب في نيويورك تبدو حادثا عرضيا، مستبعدا أن تكون بـ"فعل فاعل".

في المنحى نفسه، أكد مكتب الطب الشرعي العزم على التحقيق في وفاة إيفانا التي كانت سندا للرئيس الأميركي السابق، في بناء امبراطوريته العقارية بعد زواجهما في 1977.

 
(سكاي نيوز)

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