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بهذه القمصان... استقبل الصحافيون الفلسطينيون بايدن! (صور)

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:15
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قام الصحافيون الفلسطينيون باستقبال الرئيس الأميركي جو بايدن بقمصان طُبعت عليها صورة الصحافية الراحلة شيرين أبو عاقلة.
 
 
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