Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة جديدة في قتل نيرة اشرف.. وهذا ما وجد في حقيبتها قبل وفاتها

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:45
A-
A+
Doc-P-971532-637934967732689672.PNG
Doc-P-971532-637934967732689672.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مازالت مفاجآت وتفاصيل جريمة جامعة المنصورة تتكشف يوماً بعد يوم. وفي آخر الفصول، كشفت محاضر الشرطة المصرية، التي حُررت عقب مقتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي ذُبحت على يد زميلها قبل أسابيع، وقضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة القاتل محمد عادل بالإعدام شنقا، كشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الطالبة ومحتويات حقيبة يدها ورسائل الواتساب الأخيرة بينها وبين القاتل.
Advertisement

وكشفت المحاضر والتحقيقات أن حقيبة يد الفتاة التي عُثر عليها بموقع الحادث عقب قتلها احتوت على هاتف جوال ماركة آيفون وسماعة سلك و21 جنيها وسلسلة ذهبية بها دلايات وعلبة دواء "نايت كالم" المستخدم لعلاج الأرق، وزبدة كاكاو، وعدستين للعيون، وولاعة بلاستيكية، وملقاط، وتذكرة نقل تابعة لمركز يدعى "سركيز للخدمات الطلابية".

وكشف تقرير طبي للمتهم، تم تحريره بعد فحصه طبيا بمعرفة قسم الاستقبال بمستشفى "جامعة المنصورة"، خلال ساعة واحدة من ارتكاب الجريمة، وجود كدمات على الرقبة والوجه وخلف الأذن، وجرح قطعي بالأنف تم عمل غرزتين له، وتورم بالأنف.

وبفحص هاتف نيرة عقب الحادث، اكتشف المحققون وجود رسائل تهديد من القاتل لها وكان منها مثلا، رسالة بتاريخ 6 نيسان الماضي قال فيها "استعدي بقى للي هيحصل لك.. استعدي بقى يا ....."، وما بين النقاط لفظ خارج، وأيضا "انتي حسابك معايا تقل، بلاش تزودي أكثر من كدة عشان مش هاسيب فيكي حتة سليمة".

وبمواجهة القاتل أجاب بالقول إنه "بالفعل كان ينوي قتلها وكان ينتظر الفرصة المناسبة لذلك".

وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة شمال مصر قد قضت خلال جلستها، الأربعاء قبل الماضي، بالإعدام على قاتل نيرة أشرف، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.


المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:28 | 2022-07-15
12:00 | 2022-07-15
11:52 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
10:30 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website