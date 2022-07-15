Advertisement

عربي-دولي

بُوتين يُقيل مسؤولا بارزا... من هو؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 09:08
A-
A+
Doc-P-971535-637934982446311405.jpg
Doc-P-971535-637934982446311405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغييرات في الحكومة اليوم الجمعة، حيث عين وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف في منصب نائب رئيس الحكومة.

وسيجمع مانتوروف في منصبه الجديد بين مهامه كوزير للصناعة والتجارة ونائب رئيس الحكومة.
Advertisement

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع اليوم الجمعة، وقبل ذلك صادق مجلس الدوما الروسي على تعين مانتوروف في المنصب الجديد.

كما أعفى الرئيس الروسي يوري بوريسوف من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي لصناعة الدفاع، وتم تعيينه لقيادة مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بدلا عن دميتري روغوزين، الذي تمت إقالته من منصب مدير "روس كوسموس".

وفي مرسوم آخر، أجرى بوتين تغييرات على هيكل الحكومة الروسية، إذ قلص عدد نواب رئيس الوزراء الروسي إلى 10 بعد أن كانوا 11 نائبا.

وفيما يلي التغيرات التي جرت اليوم:

- تعين دينيس مانتوروف (وزير الصناعة والتجارة الروسي) في منصب نائب رئيس الحكومة الروسية.

- سيجمع مانتوروف في منصبه الجديد بين مهامه كوزير للصناعة والتجارة ونائب رئيس الحكومة.

- إقالة يوري بوريسوف من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي وتعيينه رئيسا لمؤسسة "روس كوسموس".

- إقالة دميتري روغوزين من منصبه مديرا لمؤسسة "روس كوسموس".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:28 | 2022-07-15
12:00 | 2022-07-15
11:52 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
10:30 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website