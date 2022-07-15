روسيا تفرض عقوبات على 384 نائبا يابانيا

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صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو فرضت عقوبات على 384 من أعضاء مجلس النواب فيالبرلمان الياباني، ليصبحوا على قائمة الممنوعين من دخول إلى روسيا.وجاء في بيان الوزارة: "تم اتخاذ قرار بمنع 384 عضوا من أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الياباني من دخول روسيا اعتبارا من 14 تموز، وهم ممن اتخذوا موقفا غير ودي ومعاديا لروسيا، ووجهوا اتهامات لا أساس لها ضد بلدنا في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".كذلك نوه البيان إلى أن هذا القرار مرتبط بفرض حكومة اليابان، في أبريل الماضي، عقوبات شخصية ضد مجموعة كبيرة من النواب في مجلس الدوما الروسي.