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عربي-دولي

بايدن يصل إلى السعودية قادماً من "إسرائيل".. وهذا مكان لقائه بالملك وولي عهده

Lebanon 24
15-07-2022 | 11:00
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة، في أول زيارة له إلى المملكة منذ تولي إدارته السلطة في واشنطن.

وحطت طائرة الرئيس الأميركي في مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، وأُقيم له استقبال رسمي، بعد وصول أول رحلة تحمل رئيساً أميركياً من إسرائيل إلى السعودية مباشرة.
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ومن المُقرر أن يتجه موكب بايدن إلى قصر السلام، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي الملك سلمان عبدالعزيز، ويعقد اجتماعاً مع الأمير محمد بن سلمان.

وكان بايدن وصل إلى إسرائيل الأربعاء، ثم اتجه إلى الأراضي الفلسطينية الجمعة، قبل أن يعود إلى مطار بن غوريون حيث أقلعت طائرته إلى السعودية.
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