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عربي-دولي

موسكو: لن ننسى تزويد الغرب كييف بالأسلحة

Lebanon 24
15-07-2022 | 13:30
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أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن روسيا لن تنسى تزويد الدول الغربية كييف بالأسلحة التي تستخدمها في قصف المدنيين.

وقال بوليانسكي لإذاعة TNT Radio: "توريد السلاح وقتل الناس بالسلاح الغربي.. لا أعتقد أننا سننسى ذلك هذه تجربة مؤلمة للغاية لا أعرف كيف يمكن التغلب عليها".
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واستشهد الدبلوماسي بتصرفات ألمانيا وفرنسا وقال: "كيف يمكننا أن ننسى الأمر في مرحلة لاحقة ونبدأ من الصفر، عندما نعلم أن المدفعية الألمانية تقتل الناس في روسيا وأوكرانيا بعد 75 عاما من انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية".
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