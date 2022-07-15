هنغاريا: الاتحاد الأوروبي "أطلق النار على صدره" بعقوباته على روسيا

Advertisement

أكد رئيس وزراء هنغاريا، فكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي بعقوباته ضد روسيا "أطلق النار على صدره"، داعيا قادة الاتحاد إلى تعديل سياستهم والاعتراف بأن العقوبات لم تحقق أهدافها.وقال أوربان في تصريح للإذاعة الوطنية يوم الجمعة: "اعتقدتُ في السابق أننا أطلقنا النار على ساقنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق النار على صدره واختنق".وأضاف: "هناك دول منخرطة في سياسة العقوبات لكن بروكسل يجب أن تعترف بأنها كانت على خطأ، وأن العقوبات لم تحقق أهدافها، وأنها على العكس كان لديها آثار جانبية".وكان أوربان معارضا شرسا لحظر الجزء الأكبر من النفط الروسي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو ضمن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا.وقدم الاتحاد تنازلا لأوربان عبر استثناء النفط الذي يصل عبر خط تتزود منه هنغاريا.واعتبر رئيس وزراء هنغاريا أن "بروكسل كانت تعتقد أن سياسة العقوبات ستلحق ضررا بروسيا، إلا أنها تلحق أضرارا أكبر بنا".وأعلنت هنغاريا التي تستورد 65% من نفطها و80% من غازها، الأربعاء "حال الطوارئ" للتعامل مع أزمة الطاقة.وتقضي التدابير خصوصا بوجوب أن يدفع الأفراد الذين يستهلكون كمية أكبر من الغاز والكهرباء مقارنة بالمعدل، سعر الكمية الزائدة بسعر السوق وليس بالسعر المعتمد في البلاد.وصرح أوربان في مداخلته الإذاعية، "نحن مرغمون على جعل الأفراد يدفعون سعرا أعلى، وإلا فإن النظام لم يعد قابلا للحياة".