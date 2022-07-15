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عربي-دولي

الملك سلمان يلتقي بايدن في قصر السلام

Lebanon 24
15-07-2022 | 13:30
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التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، في قصر السلام بجدة، الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي وصل إلى المملكة، في ختام أول جولة له بمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه المنصب في كانون الثاني 2021.
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وبحسب "واس"، فقد استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأميركي، لدى وصوله إلى قصر السلام في جدة.

وبدأ بايدن جولته من إسرائيل، ثم ذهب إلى الضفة الغربية، قبل أن يغادر إلى السعودية، وهي آخر محطة له في جولته بالشرق الأوسط.
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