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عربي-دولي
من ضمنها قضية خاشقجي... ماذا بحث بايدن مع محمد بن سلمان؟ (فيديو)
Lebanon 24
15-07-2022
|
16:45
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنه أثار مسألة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضاف بايدن في كلمة ألقاها بمقر إقامته في جدة "ما حدث لخاشقجي كان شائنًا. لقد أوضحت للتو أنه إذا حدث أي شيء كهذا مرة أخرى فسيكون هناك رد، وربما أكثر من ذلك بكثير".
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وقال الرئيس الأميركي إن ولي العهد السعودي أكد له أنه لم يكن مسؤولا بشكل شخصي عن مقتل خاشقجي وأنه اتخذ إجراءات بحق من قاموا بذلك.
وأكد بايدن أنه "ناقش مسألة حقوق الإنسان والحاجة للإصلاح السياسي" في السعودية، مشيرا إلى تحقيق أمور هامة في زيارته للملكة العربية السعودية.
وقال بايدن أيضا أنه يأمل في أن يؤدي فتح الأجواء بين السعودية وإسرائيل إلى تطبيع في العلاقات مستقبلا.
وفيما يتعلق بالملف اليمني، قال بايدن إن السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، مضيفا "أريد تحقيق تسوية أفضل في اليمن".
وبين بايدن أن السعودية ستشارك الولايات المتحدة في مبادرة الطاقة النظيفة.
والتقى بايدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى جدة الجمعة، في بداية زيارة محورية لمناقشة قضايا الطاقة والسياسة والعلاقات بين الخليج وواشنطن، تشكل تراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة الى دولة "منبوذة".
واستقبل ولي العهد بايدن في قصر السلام في جدة الجمعة، في لقاء ينهي مقاطعة الرئاسة الاميركية للأمير الشاب على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
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