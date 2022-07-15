Advertisement

عربي-دولي

من ضمنها قضية خاشقجي... ماذا بحث بايدن مع محمد بن سلمان؟ (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2022 | 16:45
A-
A+
Doc-P-971642-637935257404005420.jpg
Doc-P-971642-637935257404005420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنه أثار مسألة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وأضاف بايدن في كلمة ألقاها بمقر إقامته في جدة "ما حدث لخاشقجي كان شائنًا. لقد أوضحت للتو أنه إذا حدث أي شيء كهذا مرة أخرى فسيكون هناك رد، وربما أكثر من ذلك بكثير".
Advertisement

وقال الرئيس الأميركي إن ولي العهد السعودي أكد له أنه لم يكن مسؤولا بشكل شخصي عن مقتل خاشقجي وأنه اتخذ إجراءات بحق من قاموا بذلك.
 
 
وأكد بايدن أنه "ناقش مسألة حقوق الإنسان والحاجة للإصلاح السياسي" في السعودية، مشيرا إلى تحقيق أمور هامة في زيارته للملكة العربية السعودية.

وقال بايدن أيضا أنه يأمل في أن يؤدي فتح الأجواء بين السعودية وإسرائيل إلى تطبيع في العلاقات مستقبلا.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، قال بايدن إن السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، مضيفا "أريد تحقيق تسوية أفضل في اليمن".

وبين بايدن أن السعودية ستشارك الولايات المتحدة في مبادرة الطاقة النظيفة.

والتقى بايدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى جدة الجمعة، في بداية زيارة محورية لمناقشة قضايا الطاقة والسياسة والعلاقات بين الخليج وواشنطن، تشكل تراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة الى دولة "منبوذة".

واستقبل ولي العهد بايدن في قصر السلام في جدة الجمعة، في لقاء ينهي مقاطعة الرئاسة الاميركية للأمير الشاب على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-07-15
16:55 | 2022-07-15
16:30 | 2022-07-15
16:00 | 2022-07-15
15:45 | 2022-07-15
15:30 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website