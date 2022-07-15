ردا على إطلاق صاروخين... إسرائيل تقصف هدفاً في قطاع غزة

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استهدف الطيران الاسرائيلي موقع البيدر في غرب قطاع غزة بعدة صواريخ، فيما يبدو أنه رد على إطلاق صاروخين من غزة باتجاه غلاف القطاع.وأفادت "روسيا اليوم" أن المضادات الأرضية التابعة لحماس تصدت للطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة، بينما تصاعد الدخان من موقع البيدر جنوب مدينة غزة بعد قصفه بأكثر من 8 صواريخ.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة تحت أرضية تابعة لحماس لإنتاج مواد صاروخية في وسط قطاع غزة.وفجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وأضاف أنه اعترض أحد الصاروخين بواسطة نظام "القبة الحديدية"، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب بأي ضرر.