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لوغانسك: القوات الأوكرانية تحرق حقول القمح

Lebanon 24
16-07-2022 | 00:00
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أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية حرقت حقول القمح وصوامع الحبوب أثناء انسحابها أمام تقدم القوات الروسية، في خطوات انتقامية.

وقال مساعد وزير الداخلية بجمهورية لوغانسك فيتالي كيسيليوف: "القوات الأوكرانية تستخدم المروحيات لهذا الغرض، وأن حادثا مماثلا وقع في بلدة روبيجنويه، حيث استهدفت القوات الأوكرانية صومعة للحبوب، مما أسفر عن احتراقها".
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وأضاف أن "هذا كان احتياطي استراتيجي لمدن روبيجنويه وسفيرودونيتسك وليسيتشانسك وكراسني ليمان والبلدات الصغيرة المجاورة".

وقال إن القوات الأوكرانية "تستخدم التكتيكات ذاتها في جمهورية دونيتسك الشعبية".
 
 
(روسيا اليوم)
 
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