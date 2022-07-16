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عربي-دولي

أزمة في الولايات المتحدة... لا لقاحات كافيّة لـ"جدري القرود"

Lebanon 24
16-07-2022 | 00:30
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أقرت مسؤولة أميركية كبيرة في قطاع الصحة العامة، بأن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الأسابيع المقبلة، ليس لديها حاليا جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب.

وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، روشيل وولينسكي، "أريد أن أقر بأن الطلب الآن على اللقاحات أعلى من إمداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبط".
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وأضافت خلال مؤتمر صحفي "ليس لدينا بعد كل اللقاحات التي نرغب في الحصول عليها"، متوقعة "زيادة في الحالات في الأسابيع المقبلة".

 
(الحرة)

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