Advertisement

عربي-دولي

لأول مرة منذ عقد.. امرأة تواجه الموت رجما بتهمة الزنا في دولة عربيّة!

Lebanon 24
16-07-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-971704-637935536637004274.jpg
Doc-P-971704-637935536637004274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة بريطانية بأن امرأة في السودان تواجه حكما بالإعدام رجما بعد أن وجهت لها تهمة الزنا، وهي أول حالة معروفة في البلاد منذ عقد من الزمن.

واعتقلت الشرطة في ولاية النيل الأبيض في السودان مريم السيد طراب البالغة 20 عاما، الشهر الماضي.
Advertisement

وتقول طراب إنها ستستأنف القرار، علما أن المحكمة العليا تلغي غالبية أحكام الرجم ضد النساء.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن النشطاء يشعرون بالقلق من أن الحكم هو علامة على أن الحكم العسكري الذي أحكم قبضته على البلاد في أكتوبر 2021 قد شجع المشرعين على التراجع عن المكاسب الصغيرة لحقوق المرأة التي تحققت في ظل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومقره أوغندا، إن الحكم ينتهك القانونين المحلي والدولي، ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن طراب".

 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2022-07-16
06:30 | 2022-07-16
06:00 | 2022-07-16
05:30 | 2022-07-16
05:20 | 2022-07-16
05:06 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website