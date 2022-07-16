لأول مرة منذ عقد.. امرأة تواجه الموت رجما بتهمة الزنا في دولة عربيّة!

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أفادت صحيفة بريطانية بأن امرأة في السودان تواجه حكما بالإعدام رجما بعد أن وجهت لها تهمة الزنا، وهي أول حالة معروفة في البلاد منذ عقد من الزمن.واعتقلت الشرطة في ولاية النيل الأبيض في السودان مريم السيد طراب البالغة 20 عاما، الشهر الماضي.وتقول طراب إنها ستستأنف القرار، علما أن المحكمة العليا تلغي غالبية أحكام الرجم ضد النساء.وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن النشطاء يشعرون بالقلق من أن الحكم هو علامة على أن الحكم العسكري الذي أحكم قبضته على البلاد في أكتوبر 2021 قد شجع المشرعين على التراجع عن المكاسب الصغيرة لحقوق المرأة التي تحققت في ظل الحكومة الانتقالية في البلاد.وقال المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومقره أوغندا، إن الحكم ينتهك القانونين المحلي والدولي، ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن طراب".