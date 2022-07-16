مقتل 9 أشخاص بتحطم مروحية عسكرية في المكسيك

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أفاد التلفزيون المكسيكي بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم جراء تحطم مروحية عسكرية في ولاية سينالوا غربي البلاد.وأشارت قناة "تيليفيسا" المكسيكية إلى أن المروحية من نوع "بلاك هوك" وتابعة للقوات البحرية المكسيكية.ولم يصدر أي تأكيد رسمي لحصيلة الضحايا من قبل وزارة الدفاع المكسيكية ولم يتم الكشف عن الأسباب المحتملة للحادث.