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مقتل 9 أشخاص بتحطم مروحية عسكرية في المكسيك

Lebanon 24
16-07-2022 | 02:00
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أفاد التلفزيون المكسيكي بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم جراء تحطم مروحية عسكرية في ولاية سينالوا غربي البلاد.

وأشارت قناة "تيليفيسا" المكسيكية إلى أن المروحية من نوع "بلاك هوك" وتابعة للقوات البحرية المكسيكية.
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ولم يصدر أي تأكيد رسمي لحصيلة الضحايا من قبل وزارة الدفاع المكسيكية ولم يتم الكشف عن الأسباب المحتملة للحادث.
 
 
(روسيا اليوم)
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