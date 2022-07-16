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رئيس وزراء سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد

Lebanon 24
16-07-2022 | 02:30
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أدى رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ويكرمسينغ أدى اليمين الدستورية بعد استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي فر من البلاد، يوم الأربعاء، إلى جزر المالديف ثم إلى سنغافورة.
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وقال رئيس مجلس النواب، ماهيندا يابا أبيواردينا، في تصريحات للصحفيين، إن الرئيس الجديد سوف ينتخب في اجتماع البرلمان في 20 يوليوز الجاري، كما كان مقررا في اجتماع طارئ عقده قادة الأحزاب السياسية في وقت سابق.

وأضاف أن ويكرمسينغ، وبصفته رئيسا مؤقتا، سوف يشرف على مهام وواجبات وسلطات مكتب الرئيس حتى تنتهي الإجراءات الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد، ، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وشهدت العاصمة كولومبو احتجاجات شعبية عارمة في الأيام الماضية طالبت بتنحي الرئيس راجاباكسا، ورئيس الوزراء ويكرمسينغ، في خضم أزمة اقتصادية كبيرة.
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