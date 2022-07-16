Advertisement

عربي-دولي

مدمرة أميركيّة تتحدى الصين... وتُبحر في بحرها الجنوبي

Lebanon 24
16-07-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-971714-637935563997356457.jpg
Doc-P-971714-637935563997356457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت البحرية الأميركية إن إحدى مدمراتها أبحرت بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، اليوم السبت، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع في بحر الصين الجنوبي.

وقال الجيش الصيني يوم الأربعاء الماضي إنه "أبعد" السفينة ذاتها، وهي المدمرة "بينفولد"، عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها أيضا.
Advertisement

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه عمليات "ضمان حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.

وأضافت البحرية الأميركية أنه "في 16 تموز، أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".

 (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2022-07-16
06:30 | 2022-07-16
06:00 | 2022-07-16
05:30 | 2022-07-16
05:20 | 2022-07-16
05:06 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website