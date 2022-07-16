مدمرة أميركيّة تتحدى الصين... وتُبحر في بحرها الجنوبي

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قالت البحرية الأميركية إن إحدى مدمراتها أبحرت بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، اليوم السبت، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع في بحر الصين الجنوبي.وقال الجيش الصيني يوم الأربعاء الماضي إنه "أبعد" السفينة ذاتها، وهي المدمرة "بينفولد"، عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها أيضا.وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه عمليات "ضمان حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.وأضافت البحرية الأميركية أنه "في 16 تموز، أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".(سكاي نيوز)