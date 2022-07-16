قمة عربيّة أميركية مرتقبة في جدّة اليوم... من سيحضرها وما هو جدول أعمالها؟

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يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية.ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأميركي أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.ويضم لقاء القمة هذا قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.(العربية)