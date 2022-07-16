بعد تهديده بتحويلها إلى دولة "منبوذة"... لماذا بدّل بايدن موقفه من السعودية؟

حتى قبل أن تطأ قدمه الشرق الأوسط في أول زيارة له للمنطقة كرئيس، شعر جو بايدن بأنه مضطر للدفاع عن جزء من مخططه المتعلق بهذه الرحلة. اعترف بايدن في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قائلاً: "أعلم أن هناك كثيرين ممن يختلفون مع قراري بالسفر إلى المملكة العربية السعودية". ومضى في إعادة تأكيد التزامه بحقوق الإنسان، وهي القضية التي طالما اتُهم الحكام السعوديون بعدم احترامها.

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وبحسب صحيفة "ذا انديبندنت" البريطانية، "سافر الرئيس الأميركي إلى المملكة العربية السعودية مباشرة بعد زيارته إسرائيل. وتأتي الرحلة بعد عام من إصدار إدارة بايدن تقريرًا استخباراتيًا لاذعًا عن مقتل جمال خاشقجي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية "اعتقال أو قتل" الصحفي السعودي. في مقالته، روّج بايدن للعقوبات وحظر التأشيرات الذي فرضته الولايات المتحدة ردًا على جريمة القتل. لكن اللهجة كانت بالتأكيد أكثر ليونة من الانتقاد الذي وجهه بايدن إلى المملكة العربية السعودية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020. في ذلك الوقت، قال إن إدارته ستحول هذه المملكة القمعية - الشريك القديم للولايات المتحدة - إلى "منبوذة" عالميًا. تمثل الزيارة انعكاسًا لخطاب وسياسة بايدن، خاصة وأن جدول الأعمال يتضمن لقاءً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".