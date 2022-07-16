بعد تهديده بتحويلها إلى دولة "منبوذة"... لماذا بدّل بايدن موقفه من السعودية؟

حتى قبل أن تطأ قدمه الشرق الأوسط في أول زيارة له للمنطقة كرئيس، شعر جو بايدن بأنه مضطر للدفاع عن جزء من مخططه المتعلق بهذه الرحلة. اعترف بايدن في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قائلاً: "أعلم أن هناك كثيرين ممن يختلفون مع قراري بالسفر إلى المملكة العربية السعودية". ومضى في إعادة تأكيد التزامه بحقوق الإنسان، وهي القضية التي طالما اتُهم الحكام السعوديون بعدم احترامها.
وبحسب صحيفة "ذا انديبندنت" البريطانية، "سافر الرئيس الأميركي إلى المملكة العربية السعودية مباشرة بعد زيارته إسرائيل. وتأتي الرحلة بعد عام من إصدار إدارة بايدن تقريرًا استخباراتيًا لاذعًا عن مقتل جمال خاشقجي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية "اعتقال أو قتل" الصحفي السعودي. في مقالته، روّج بايدن للعقوبات وحظر التأشيرات الذي فرضته الولايات المتحدة ردًا على جريمة القتل. لكن اللهجة كانت بالتأكيد أكثر ليونة من الانتقاد الذي وجهه بايدن إلى المملكة العربية السعودية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020. في ذلك الوقت، قال إن إدارته ستحول هذه المملكة القمعية - الشريك القديم للولايات المتحدة - إلى "منبوذة" عالميًا. تمثل الزيارة انعكاسًا لخطاب وسياسة بايدن، خاصة وأن جدول الأعمال يتضمن لقاءً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
ورأت الصحيفة أنه "تماما مثل أسلافه، يتصارع بايدن مع الواقع الجيوسياسي بأن المملكة العربية السعودية باتت حاجة لتحقيق أهداف أميركية معينة في الشرق الأوسط. وتؤكد التطورات العالمية الأخيرة - الحرب في أوكرانيا، وتقلب أسعار النفط والتضخم المستمر - هذه الحقيقة. كما أشار بايدن في مقالته، لمواجهة "العدوان الروسي" ووضع أميركا في وضع يمكنها من "التفوق على الصين في المنافسة"، يتعين على الولايات المتحدة "التعامل مباشرة مع الدول التي يمكن أن تؤثر على تلك النتائج". وهذا يعني التصرف بلطف مع السعوديين. بايدن ليس الرئيس الأميركي الوحيد الذي يخجل من اتخاذ موقف متشدد تجاه السعوديين. فقد كانت إدارة سلفه دونالد ترامب مترددة في مواجهة السعودية بشأن مقتل خاشقجي. ذكّر ترامب ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض النقاد بأن المملكة العربية السعودية تشتري أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة وهي شريك مهم في حملة الضغط الأميركية على إيران، إلا أن بايدن اتخذ موقفًا أكثر صرامة".
وتابعت الصحيفة، "لطالما حافظت الولايات المتحدة، وعلى مدى عقود، على علاقات وثيقة مع بعض أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم. منذ أن خرجت الولايات المتحدة من الحرب الباردة كقوة عسكرية واقتصادية مهيمنة في العالم، رأى الرؤساء الأميركيون فوائد مالية وجيوسياسية في تجاهل الأفعال السيئة للأنظمة الوحشية. قبل الثورة الإسلامية عام 1979، كانت إيران حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. حكم الشاه رضا بهلوي بقسوة، مستخدماً شرطته السرية لتعذيب وقتل المعارضين السياسيين. لكن الشاه كان أيضًا زعيمًا علمانيًا مناهضًا للشيوعية في منطقة يهيمن عليها المسلمون. كان الرئيس ريتشارد نيكسون يأمل في أن تكون إيران "الشرطي الغربي في الخليج الفارسي". بعد الإطاحة بالشاه، أصبحت إدارة ريغان في الثمانينيات صديقة للديكتاتور العراقي صدام حسين. لقد دعمته الولايات المتحدة بالمعلومات الاستخباراتية خلال حرب العراق مع إيران وتغاضت عن استخدامه للأسلحة الكيماوية. وقبل الحرب الأهلية الدموية العنيفة في سوريا، والتي أودت بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وشهدت هجمات مروعة بالأسلحة الكيماوية من قبل الحكومة، كان نظامها الاستبدادي يتمتع بعلاقات ودية نسبيًا مع الولايات المتحدة. كانت سوريا على قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979. لكن الرؤساء نيكسون وجيمي كارتر وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون التقوا جميعًا بوالد الرئيس بشار الأسد، الذي حكم من عام 1971 حتى وفاته في عام 2000".
وأضافت الصحيفة، "لماذا المملكة العربية السعودية مهمة؟ قبل اغتيال خاشقجي، كان ولي العهد يظهر كمصلح معتدل. لقد أجرى تغييرات جديرة بالاهتمام في المملكة العربية المحافظة، حيث سمح للمرأة بقيادة السيارة ومحاربة الفساد وتقليص بعض سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على الرغم من أنه يجوز للمرأة الآن الحصول على جواز سفر دون إذن ولي الأمر، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة ولي أمرها للزواج أو مغادرة السجن أو الحصول على إجراءات طبية معينة. ويجب أن يحصلوا على موافقة ولي الأمر للتسجيل في الكلية أو البحث عن وظيفة. لكن ثروة وموقع المملكة الاستراتيجي في الشرق الأوسط وصادراتها النفطية تبقي السعوديين حليفًا حيويًا للولايات المتحدة. زار الرئيس باراك أوباما المملكة العربية السعودية أكثر من أي رئيس أميركي آخر - أربع مرات في ثماني سنوات - لمناقشة جميع الملفات من إيران إلى إنتاج النفط. يُطلق على هذا النوع من السياسة الخارجية - التي تستند إلى مبادئ عملية وذات مصلحة شخصية بدلاً من الاهتمامات الأخلاقية أو الأيديولوجية - "السياسة الواقعية". كان هنري كيسنجر، وزير الخارجية في عهد نيكسون، أستاذًا في السياسة الواقعية، الأمر الذي دفع تلك الإدارة إلى تطبيع علاقتها مع الصين. وانتهت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1949 عندما تولى الثوار الشيوعيون الصينيون السلطة".
الولايات المتحدة ليست "بريئة جدا"
وبحسب الصحيفة، "يميل رؤساء الولايات المتحدة إلى التقليل من شأن علاقاتهم مع الأنظمة القمعية، ويمدحون "القيم الأميركية" السامية بدلاً من ذلك. هذه هي اللغة التي استخدمها أوباما في عام 2018 لانتقاد احتضان دونالد ترامب للرئيس الروسي المستبد، فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى "التزام أميركا بقيم ومبادئ معينة مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية". لكن ترامب دافع عن علاقته بروسيا، متذرعًا ضمنيًا بالسياسة الواقعية الأميركية. كما ألمح ترامب إلى ذلك، حافظت الولايات المتحدة على مدى عقود على علاقات وثيقة مع العديد من الأنظمة التي تتعارض قيمها وسياساتها مع الضمانات الدستورية الاميركية للديمقراطية، وحرية التعبير، والفصل بين الكنيسة والدولة، والحق في محاكمة عادلة وغيرها الكثير. ولا تزال".