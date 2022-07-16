بايدن يرد ضاحكاً على سؤال صحافية حول تحيّته لولي العهد السعودي: "سؤالكِ سخيف"! (فيديو)

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ظهر الرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو يضحك في مؤتمر صحفي، بعدما سألته إحدى الصحفيات عن تبادله سلاماً بالقبضة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عند استقباله إياه في قصر السلام بمدينة جدة.حيث قالت إحدى الصحفيات في المؤتمر لبايدن، وفق ما نقلت شبكة " سي إن إن" الإخبارية: "تتعرض لكثير من الانتقادات بسبب تبادلك سلاماً بالقبضة مع ولي العهد"، قبل أن يضحك الرئيس الأمريكي، لتستطرد الصحفية بالقول "أردت فقط أن أعطيك فرصة للرد على ذلك، ولكن أيضاً، كيف يمكنك التأكد من أن حادثة أخرى، جريمة قتل أخرى مثل جريمة جمال خاشقجي، لن تتكرر مرة أخرى؟".في حين رد بايدن على الصحفية قائلاً: "الرب يحبك، يا له من سؤال سخيف. كيف يمكنني التأكد من أي من ذلك؟ لقد أوضحت للتو أنه إذا حدث أي شيء كهذا مرة أخرى، فسيكون هناك رد وأكثر من ذلك بكثير".