لاوّل مرّة رئيس الاركان الاسرائيلي يزور دولة عربيّة... وهذه البلدان على قائمة التطبيع

Advertisement

كشفت قناة "i24NEWS" العبرية، نقلا عن مصادر، عن أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، سيزور المغرب، الأسبوع المقبل، في أول رحلة رسمية تستغرق ثلاثة أيام".وقالت المصادر لـ"I24": "لم يقم أي رئيس أركان إسرائيلي بزيارة رسمية لبلاد عربية من قبل، بينما قام مسؤولون إسرائيليون آخرون بذلك".وتابعت: "قد تكون سلطنة عمان أو السعودية أو الصومال هي التالية على قائمة التطبيع".