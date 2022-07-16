إبتداءً من هذا التاريخ... أميركا تعلن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين من 5 إلى 10 سنوات.



وأضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المملكة، لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة اعتبارا من 1 آب.

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(العربية)