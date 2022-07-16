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إقتصاد

إبتداءً من هذا التاريخ... أميركا تعلن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين

Lebanon 24
16-07-2022 | 03:08
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للسعوديين من 5 إلى 10 سنوات.

وأضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المملكة، لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة اعتبارا من 1 آب.
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(العربية)
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